В Финляндии пожаловались на проблемы из-за потери доступа к небу над РФ

Потеряв доступ к воздушному пространству над Россией, финские авиакомпании были вынуждены искать альтернативные маршруты, которые, чаще всего, не очень удобные.
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