"Абхазия - суверенна!" Что стоит за заявлением главы МВД Сухума?

Андрей Сушко

У нас часть военная стоит в Гудауте. Отвести с границы с Грузией погранцов в Гудауту, тем самым дать прямой выход грузин к Пицунде и заключить договор с Грузинами, что граница между Грузией и Россией теперь будет проходить по реке Гумиста, Сухум вместе с антироссийскими абхазами остается грузинам. Территория от реки Псоу до реки Гумиста преобразовывается в отдельный округ подчиненный городу Сочи, тем самым создается Черноморская губерния(край) с административным центром г. Сочи. Лояльные абхазы остаются, остальные идут воевать с Грузией за Сухум. Конечно все на уровне фантазии, но почему бы и нет!