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"Абхазия - суверенна!" Что стоит за заявлением главы МВД Сухума?

"Абхазия - суверенна!" Что стоит за заявлением главы МВД Сухума?

Когда-то, а если конкретно - в 1918 году, на территорию Абхазии была введена девятая пехотная дивизия.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Предательство в руководстве! Видно чинуша МВД хочет стать президентом!
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1 час.
Андрей Сушко
У нас часть военная стоит в Гудауте. Отвести с границы с Грузией погранцов в Гудауту, тем самым дать прямой выход грузин к Пицунде и заключить договор с Грузинами, что граница между Грузией и Россией теперь будет проходить по реке Гумиста, Сухум вместе с антироссийскими абхазами остается грузинам. Территория от реки Псоу до реки Гумиста преобразовывается в отдельный округ подчиненный городу Сочи, тем самым создается Черноморская губерния(край) с административным центром г. Сочи. Лояльные абхазы остаются, остальные идут воевать с Грузией за Сухум. Конечно все на уровне фантазии, но почему бы и нет!
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1 час.
ИП
Игорь Петров
Этот народец живёт за счёт России! Хватит кормить уже вшей- халявщиков!
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1 час.

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