В Госдуме предложили новые меры воздействия на автохамов

Парламентарии предлагают серьёзно ужесточить наказания для водителей, которые не пропускают скорую помощьОтветственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи предлагают ужесточить, пишет «Парламентская газета».
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