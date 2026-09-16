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На складе студии «Квартал 95» при пожаре сгорели старые костюмы Зеленского

На складе студии «Квартал 95» при пожаре сгорели старые костюмы Зеленского

Старые костюмы главы киевского режима Владимир Зеленский сгорели при пожаре на складе студии «Квартал 95» на Украине, произошедшем из-за попадания дронов.

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