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Пентагон из всех сил старается создать гиперзвуковое оружие и догнать Россию, но постоянно что-то мешает

Пентагон из всех сил старается создать гиперзвуковое оружие и догнать Россию, но постоянно что-то мешает

США вкладывают значительные средства в разработку гиперзвукового оружия, чтобы иметь ракеты, аналогичные российским "Кинжал" и "Циркон" и китайской DF-17.

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