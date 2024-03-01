Автоугонщик сбил пешехода в Карагандинской области

Угнав авто, мужчина совершил наезд на пешехода в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz. В Каркаралинский отдел полиции поступило сообщение, что у жителя Каркаралинска неизвестный похитил автомобиль.
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