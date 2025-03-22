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Царьград

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"Здравомыслящий человек понять не сможет": Алаудинов поставил "диагноз" ВСУ после удара по станции "Суджа"

"Здравомыслящий человек понять не сможет": Алаудинов поставил "диагноз" ВСУ после удара по станции "Суджа"

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов прокомментировал удар Украина по газоизмерительной станции "Суджа".

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