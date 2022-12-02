Банки предоставили военнослужащим и членам их семей кредитные каникулы на сумму 45,4 млрд рублей

Банк России подвел первые итоги кредитных каникул для мобилизованных. По состоянию на 1 ноября банки предоставили военнослужащим и членам их семей более 100 тысяч кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.