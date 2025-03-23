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Названы специалисты, за которыми работодатели Приморья выстраиваются в очереди

Названы специалисты, за которыми работодатели Приморья выстраиваются в очереди

В Приморском крае в марте топ наиболее дефицитных специалистов возглавили врачи и токари, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами российской платформы онлайн-рекрутинга hh.

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