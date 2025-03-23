Названы специалисты, за которыми работодатели Приморья выстраиваются в очереди

В Приморском крае в марте топ наиболее дефицитных специалистов возглавили врачи и токари, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами российской платформы онлайн-рекрутинга hh.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии