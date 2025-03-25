Медицинские работники Карелии не довольны оплатой труда

Свои замечания медики высказали заместителю министра здравоохраненияФото: Антонина Кябелева 21 марта в Петрозаводске состоялось заседание комитета карельского профсоюза работников здравоохранения, на котором обсуждался один из самых болезненных вопросов — оплата труда.
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