В Сойкин день, 11 декабря, предки пытались найти дорогу к счастью Clickio11 декабря, когда природа находится в покое зимних снов, народ отмечает не только Сойкин день, но и вспоминает мученика Иринарха Севастийского.
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