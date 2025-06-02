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Царьград

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Зеленский: Русская армия формирует "ударный кулак" на двух направлениях фронта

Зеленский: Русская армия формирует "ударный кулак" на двух направлениях фронта

Президент Украины назвал "горячей" ситуацию на двух участках фронта.Вооруженные силы России ведут наступательные операции на нескольких участках фронта, причем наиболее "горячими" являются сумское и покровское направления.

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