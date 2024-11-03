🛠 Центр полиэтнической культуры КИПУ в Симферополе готов на 73% Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.
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🛠 Центр полиэтнической культуры КИПУ в Симферополе готов на 73% Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2027 года.