❗️Дональд Трамп становится следующим президентом США во второй раз. Будущие несколько лет будут крайне интересными.
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❗️Дональд Трамп становится следующим президентом США во второй раз. Будущие несколько лет будут крайне интересными.
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