Катя Лель прокомментировала дебош Джигана

Катя Лель жестко отреагировала на грандиозный скандал в семействе Джигана и Оксаны Самойловой. Певица заявила, что любые ситуации, в которых из-за поведения взрослых под угрозой могут оказаться дети, для нее совершенно недопустимы.
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