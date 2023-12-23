160 лет назад: Уникальные старинные фотографии ветеранов наполеоновских войн

Солдаты наполеоновских войн. Война, которую объявил в свое время Наполеон Европе, была, безусловно, эпохальной, и французская армия была вдохновлена так сильно своим предводителем, что даже после поражения многие военачальники оставались преданными идеям Бонапарта и искренне гордились тем, что выступали в боях под его знаменем.