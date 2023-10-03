Мужики, только не обижайтесь, ладно? Кто-то же должен был это сказать. Женщины лучше нас. Они умнее, красивее, ловчее и лучше к жизни приспосабливаются.
Михаил Жванецкий. Сильно о слабом поле...
Комментарии
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Сергей Алексеев
как мне кажется женщинам смешно не смешное для мужиков...
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15 час.
Алексей Викторович Копелиович
Лиз Трасс, Урсула фон дер Ляйен и Анналена Бербок - своей глупостью противоречат теории сатирика. Они, скорее, развалят этот мир.
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13 час.
Геннадий Кресов
Это про русских женщин,На западе женщины другие )))
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9 час.
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