Утренние пробки в Подмосковье составили 4 балла 18 ноября

Загруженность дорог Московской области составила четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе находится более 937 тысяч машин, что на 2% меньше средних значений для этого времени суток.
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