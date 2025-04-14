Раньери об 1:1 в римском дерби: У «Лацио» было чуть больше голевых моментов, и я принимаю эту ничью»

«Результат мог быть лучше, мог быть хуже. В первом тайме мы отступали, и мне это не понравилось. Наши вингеры должны были напрягать крайних защитников, но вместо этого мы приглашали «Лацио» на свою половину.
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