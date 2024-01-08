Депутат Хинштейн заявил о проверке генерала МЧС после пожелания онкологии семье подчиненного

Инцидент произошел во время селекторного совещания ведомства в Волгоградской области.В отношении генерал-майора внутренней службы Николая Любавина, который возглавляет ГУ МЧС по Волгоградской области, начата проверка.
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