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  • Ed Red
    И это наказание? (получил строгий выговор). Вы что за всю свою жизнь кроме лохов никого не видели? И где это так живу...На Урале наказали...
  • Стас Гулинов
    Мигранты откуда? Может у них там национальная традиция компанией мужиков бить женщину?Стало известно, и...

Депутат Хинштейн заявил о проверке генерала МЧС после пожелания онкологии семье подчиненного

Депутат Хинштейн заявил о проверке генерала МЧС после пожелания онкологии семье подчиненного

Инцидент произошел во время селекторного совещания ведомства в Волгоградской области.В отношении генерал-майора внутренней службы Николая Любавина, который возглавляет ГУ МЧС по Волгоградской области, начата проверка.

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