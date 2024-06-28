Трамп не ответил прямо, признает ли он Палестину в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах, действующим президентом Джо Байденом, не стал отвечать прямо на вопрос, признает ли он Палестину в рамках урегулирования ближневосточного конфликта в случае своей победы.
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