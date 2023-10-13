“У меня есть девушка, которая мне очень, очень, очень нравится”, – тяжелобольной Андрей Губин рассказал о личной жизни

Легендарный Андрей Губин так и не женился, а в последние годы постоянно сетует на страшное заболевание, которое нельзя излечить.
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