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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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87% – Овечкин забьет 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Он побьет рекорд Гретцки (1016), считают букмекеры

87% – Овечкин забьет 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Он побьет рекорд Гретцки (1016), считают букмекеры

Александр Овечкин сделал дубль в игре с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-0) в Кубке Стэнли. Капитан «Вашингтона» забил 970-й и 971-й голы в НХЛ с учетом плей-офф.

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