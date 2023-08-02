Прекрасные собаки с трагичной судьбой — борзые гальго из Испании

Испанский гальго — порода собак, судьба которых в большинстве своем трагична. Испанцы массово разводят этих борзых к сезону охоты на зайца, но жизнь животных проходит в крошечных, темных и грязных сараях, даже без возможности выйти на прогулку.
Испанский гальго — порода собак, судьба которых в большинстве своем трагична. Испанцы массово разводят этих борзых к сезону охоты на зайца, но жизнь животных проходит в крошечных, темных и грязных сараях, даже без возможности выйти на прогулку.
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