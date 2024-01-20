Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Надо бы учесть, что некоторые "ветераны" свое"ветеранство" заработали не на линии фронта, а в тылу, в частях материал...Мобилизованный Хо...
  • GISMbICH
    А где видео невообразимого хуерверка прямиком из "оплота дерьмократии"?Ничего не осталос...
  • Бендер Задунайский
    Украинская теннис...

Закон о негодяях: как планируют наказывать тех, кто предал свою страну и критикует русских

Закон о негодяях: как планируют наказывать тех, кто предал свою страну и критикует русских

Рассказываем о новом законопроекте "о негодяях", разработку которого анонсировали в России. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о планах внесения в парламент законопроекта, предусматривающего жесткие меры в отношении лиц, обвиняемых в распространении фейков и дискредитации страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
В свободном плавании мы побыли несколько лет. Нет идеи, и сторонники ЛГБТ чуть не перехватили инициативу. Мы чуть не свалились в бездну, где сделанное предками выбрасывалось на помойку. Мы чуть не потеряли своих детей, их будущее и русскую культуру, литературу и свою страну. В кого мы могли превратиться, нам показала &quot;голая вечеринка&quot; ведущих к сатанизму, зашедших &quot;не в ту дверь&quot; людей. Мы чуть не забыли о качествах человека, отличающего его от животного мира.  ГОСПОДИ!  СПАСИ И СОХРАНИ!  Надежда Белугина-Подюжская Господи! Спаси и сохрани души от растущего бедлама! Будто бы, должны мы уяснить, Что совсем не важно слово: «Мама»! По другому станут называть Ту, что жизнь даёт всем изначально В муках обретя святое – мать? Будет лишь объект функциональный? Что партнёры в семьях – не отцы, Или кто-то - с номером, без пола? Грешной современности певцы Привнесут безбожье и крамолу? Господи! Не дай пропасть тому, Что с небес даровано природой: Мать с отцом - привычное уму, И любовь, что для продленья рода. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2016 Свидетельство о публикации №116112107750
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх