Как заставить себя отказаться от сладкого

Люди, которые стремятся вести здоровый образ жизни, стараются максимально отказаться от сладкого. О вреде сахара мы знаем с детства, но лишь с возрастом понимаем, что родители не шутили, говоря о том, что конфеты плохо влияют на зубы, кожу и многие системы организма.