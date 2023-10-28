Как заставить себя отказаться от сладкого

Люди, которые стремятся вести здоровый образ жизни, стараются максимально отказаться от сладкого. О вреде сахара мы знаем с детства, но лишь с возрастом понимаем, что родители не шутили, говоря о том, что конфеты плохо влияют на зубы, кожу и многие системы организма.
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