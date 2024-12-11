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Госдума прекратила полномочия Хинштейна

Госдума прекратила полномочия Хинштейна

Теперь политик сосредоточится на работе в Курской области. Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия Александра Хинштейна после его перехода на работу в качестве врио губернатора в Курскую область.

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