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Регионы России

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ВЭФ во Владивостоке запускает зону связи 5G для цифрового развития региона

ВЭФ во Владивостоке запускает зону связи 5G для цифрового развития региона

На площадке XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке запущена зона связи пятого поколения (5G), охватывающая ключевые локации форума, включая «Улицу Дальнего Востока», региональные павильоны, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки.

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