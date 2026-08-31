ВЭФ во Владивостоке запускает зону связи 5G для цифрового развития региона

На площадке XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке запущена зона связи пятого поколения (5G), охватывающая ключевые локации форума, включая «Улицу Дальнего Востока», региональные павильоны, набережную бухты Аякс и интерактивные площадки.
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