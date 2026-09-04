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Аргументы и Факты

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Экс-премьер Италии не нашел оснований обвинять РФ во вмешательстве в выборы

Экс-премьер Италии не нашел оснований обвинять РФ во вмешательстве в выборы

Оснований для предположений о вмешательстве РФ в выборные процессы в других странах нет. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного Движения «5 звезд» Джузеппе Конте.

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