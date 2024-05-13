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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» планируют начать собеседования на пост главного тренера в ближайшее время с наименее знакомых организации кандидатов

В первой волне собеседований будут кандидаты наименее знакомые клубу из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» намерены сосредоточиться на действующих ассистентах и бывших главных тренерах, не имевших предыдущих контактов с организацией.

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