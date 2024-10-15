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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в подмосковном Серпухове задержали местного жителя, который на своем огороде выращивал коноплю

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Серпуховское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении и культивировании наркосодержащих растений задержан 46-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.

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