The Walking Dead: Dead City: Who Didn't Survive The Season 3 Finale? (Plus, Grade It!)

The Walking Dead: Dead City wrapped up Season 3 with a clash that claimed a number of casualties - see who survived (and who didn't) in our recap.
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