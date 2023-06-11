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ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами «натовского» калибра

ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами «натовского» калибра

Вооруженные силы Украины выпустили одиннадцать снарядов «натовского» калибра размером в 155 миллиметров по  территории Ясиноватой.

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