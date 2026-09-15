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BYD Sealion 08: поставки начались по всему Китаю

BYD Sealion 08: поставки начались по всему Китаю

Компания BYD начала общенациональные поставки своего новейшего кроссовера Sealion 08. Недавнее видео, опубликованное в официальном аккаунте BYD Ocean Series в социальных сетях, показало, как партия новых моделей покидает производственный объект компании в городе Цзинань (Jinan), что сигнализирует о наращивании темпов дистрибуции клиентам по всей стране.

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