Пермские ветераны СВО после возвращения домой становятся предпринимателями

В Пермском крае участники спецоперации начинают создавать собственные бизнесы и рабочие места. В этом им оказывают помощь социальные координаторы пермского филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает URA.
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