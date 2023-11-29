Путин призвал россиян рожать по восемь детей

Сергей Новосельцев

Восемь детей это хорошо и за рождение третьего ребёнка платить 1 миллион рублей неплохо. но надо и за каждого следующего платить. Есть такие семьи которые другого делать не умеют или находят в этом и в воспитании детей смысл жизни, но надо тогда маме или папе а может и обоим, тому ко будет находиться в декретном отпуске, платить среднюю зарплату по стране.