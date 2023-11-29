Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Новосельцев
    Восемь детей это хорошо и за рождение третьего ребёнка платить 1 миллион рублей неплохо. но надо и за каждого следующ...Путин призвал рос...
  • Валерий Бирюков
    Наверное возраст сказывается?Более половины ро...
  • leonid
    Вот тебе и рак, туберкулёз, астма. Куда власть смотрит.  Бедные читинцы.Чем дышала Чита в...

Путин призвал россиян рожать по восемь детей

Путин призвал россиян рожать по восемь детей

Многодетность должна стать образом жизни для жителей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Новосельцев
Восемь детей это хорошо и за рождение третьего ребёнка платить 1 миллион рублей неплохо. но надо и за каждого следующего платить. Есть такие семьи которые другого делать не умеют или находят в этом и в воспитании детей смысл жизни,  но надо тогда маме или папе а может и обоим, тому ко будет находиться в декретном отпуске, платить среднюю зарплату по стране.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх