Многодетность должна стать образом жизни для жителей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXV Всемирного русского народного собора.
Путин призвал россиян рожать по восемь детей
Комментарии
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Сергей Новосельцев
Восемь детей это хорошо и за рождение третьего ребёнка платить 1 миллион рублей неплохо. но надо и за каждого следующего платить. Есть такие семьи которые другого делать не умеют или находят в этом и в воспитании детей смысл жизни, но надо тогда маме или папе а может и обоим, тому ко будет находиться в декретном отпуске, платить среднюю зарплату по стране.
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