Как можно легко и просто очистить решетку от нагара после шашлыков

После приготовления мяса и рыбы на шампурах и решетках остается знатный слой жира и нагара. Если кулинарный инвентарь своевременно не чистить, то уже совсем скоро готовить на нем будет физически невозможно.
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