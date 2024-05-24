Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 344 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Какая мля паста из соды и уксуса? Сода и уксус мгновенно реагируют друг с другом!!!Автору двойка по химии.Как можно легко и...
  • А Кудасов
    Умели позаботится о тех кому положено те, кому положено. А кто есть те кому положено и кто им это положил? Да сами он...Как выглядели эли...
  • Traveller
    Какая брехня-я-я-я... Города и в штатах и в Европе - суть помойка в чистом виде. Но спорить с афтырем - себе дороже. ...Почему в Америке ...

Как можно легко и просто очистить решетку от нагара после шашлыков

Как можно легко и просто очистить решетку от нагара после шашлыков

После приготовления мяса и рыбы на шампурах и решетках остается знатный слой жира и нагара. Если кулинарный инвентарь своевременно не чистить, то уже совсем скоро готовить на нем будет физически невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Какая мля паста из соды и уксуса? Сода и уксус мгновенно реагируют друг с другом!!!Автору двойка по химии.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх