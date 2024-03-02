Царьград © ZAMIR USMANOV/ GLOBAL LOOK PRESS Женщина из Обнинска зарегистрировала в двух своих квартирах почти 11 тысяч мигрантов.
Десять тысяч мигрантов из-за одной старушки. Суд жалеет - пенсионерка наглеет
Комментарии
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Юлия Кахичко
Да уж.... Что законы, что суды...Ну а русских то бабульке слабо прописать, многие ведь хотят вернуться?
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15 час.
Александр
Какую только херню не придумает "Царь-град" в своём антимигрантском порыве?
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14 час.
Дмитрий Лукьянов
Так собрать эти 10500 чурок и заселить этой идиотке одномоментно. Или, в качестве лёгкого послабления, в три смены. И пусть попробует вякнуть, старая идиотка!
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10 час.
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