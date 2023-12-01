США заявили, что не поощряют атаки ВСУ по российской территории

GLOBAL LOOK PRESS США не поощряют атаки ВСУ по территориям, которые считают российскими. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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