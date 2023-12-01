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США заявили, что не поощряют атаки ВСУ по российской территории

США заявили, что не поощряют атаки ВСУ по российской территории

GLOBAL LOOK PRESS США не поощряют атаки ВСУ по территориям, которые считают российскими. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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