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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, сколько россиян готовы обращаться к ИИ за помощью

Стало известно, сколько россиян готовы обращаться к ИИ за помощью

Часть респондентов надеется, что с развитием технологий люди не утратят навыки самостоятельного мышления Почти половина россиян готова использовать искусственный интеллект для получения советов и простых объяснений сложных вопросов.

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