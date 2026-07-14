Стало известно, сколько россиян готовы обращаться к ИИ за помощью

Часть респондентов надеется, что с развитием технологий люди не утратят навыки самостоятельного мышления Почти половина россиян готова использовать искусственный интеллект для получения советов и простых объяснений сложных вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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