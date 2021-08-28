Бермудский треугольник Сибири. Видимское урочище, где, по рассказам местных, вместо кораблей пропадают поезда

28 Август — Видимское урочище местные жители часто называют Сибирским «Бермудским треугольником». Сходство и в самом деле велико: как и посреди океана здесь часто происходят не до конца объяснимые вещи, а однажды с путей пропал целый поезд с вагонами.
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