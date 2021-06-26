26.06.21==Украинские долги — бессмысленные и беспощадные

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим… Долги. Которые в любом случае отдавать придётся… На сегодняшний момент еврооблигации Украины с погашением в сентябре 2022 года котируются за 50% от номинала и могут принести покупателям доходность до 250% годовых.
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