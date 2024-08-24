Рогов: ВСУ перешли к новой тактике ударов по городам Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к новой тактике ударов по городам и селам в Запорожской области, запуская беспилотники по тыловым районам в радиусе более 20 километров.