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Стоит быть осторожными: в какие даты апреля 2025 все может идти наперекосяк согласно лунному календарю

Стоит быть осторожными: в какие даты апреля 2025 все может идти наперекосяк согласно лунному календарю

Стоит быть осторожными: в какие даты апреля 2025 все может идти наперекосяк согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваАпрель 2025 года пройдет под влиянием смены лунных фаз, влияя на общее настроение, эмоции и важные жизненные процессы.

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