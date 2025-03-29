Стоит быть осторожными: в какие даты апреля 2025 все может идти наперекосяк согласно лунному календарю Алёна ЮрьеваАпрель 2025 года пройдет под влиянием смены лунных фаз, влияя на общее настроение, эмоции и важные жизненные процессы.