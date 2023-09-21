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Что осталось от «оркестра»?

Что осталось от «оркестра»?

На осиротевшую частную военную компанию «Вагнер», которая практически прекратила своё существование, ополчился весь коллективный Запад ЧВК «Вагнер» после трагической гибели её руководства во главе с Евгением Пригожиным находится, по сути, в стадии ликвидации.

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Комментарии
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Кошмар
Пригожин и убил.
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2 час.
Виктор Галкин
Если ЧВКа Вагнер террористы, то америка на первом месте по террору.
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2 час.
роман романыч
походу по заданию американцев ликвидировали результативное воинское подразделение.
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1 час.

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