На осиротевшую частную военную компанию «Вагнер», которая практически прекратила своё существование, ополчился весь коллективный Запад ЧВК «Вагнер» после трагической гибели её руководства во главе с Евгением Пригожиным находится, по сути, в стадии ликвидации.
Что осталось от «оркестра»?
Комментарии
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Кошмар
Пригожин и убил.
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2 час.
Виктор Галкин
Если ЧВКа Вагнер террористы, то америка на первом месте по террору.
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2 час.
роман романыч
походу по заданию американцев ликвидировали результативное воинское подразделение.
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1 час.
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