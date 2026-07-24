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Аргументы и Факты

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Телеведущий Фил рассказал о данных из секретных материалов США об НЛО

Телеведущий Фил рассказал о данных из секретных материалов США об НЛО

Американский телеведущий и психолог Фил Макгроу, известный как Доктор Фил, заявил, что был нанят правительством США для анализа секретных материалов об НЛО до их обнародования, пишет Daily Star в материале, который перевел aif.

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