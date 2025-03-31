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Культуромания

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Зак Снайдер снимет фильм о смешанных единоборствах

Зак Снайдер снимет фильм о смешанных единоборствах

Режиссер начал работу над фильмом о смешанных единоборствах, сообщил журнал Variety. Журнал сообщает, что над фильмом Снайдер будет работать с главой UFC Дэйной Уайтом и председателем Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

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