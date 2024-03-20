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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о встрече Путина с главами фракций: «Оппозиция солидарна с властью»

Политолог о встрече Путина с главами фракций: «Оппозиция солидарна с властью»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. О ключевых тезисах встречи и значении этого диалога после завершения президентских выборов рассказал заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин:«Встреча с руководителями парламентских фракций продемонстрировала консенсус по ключевым вопросам.

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