Политолог о встрече Путина с главами фракций: «Оппозиция солидарна с властью»

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. О ключевых тезисах встречи и значении этого диалога после завершения президентских выборов рассказал заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин:«Встреча с руководителями парламентских фракций продемонстрировала консенсус по ключевым вопросам.