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Китайский тупик: куда бы пристроить подсанкционный российский газ?

Китайский тупик: куда бы пристроить подсанкционный российский газ?

Тревожная суета вокруг подписания долгожданного газового контракта с Пекином наглядно доказывает, что часть отечественных топ-менеджеров никак не может избавиться от откровенно изжившего себя «сырьевого» мышления.

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