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Вершки и корешки Артура Парфенчикова: о чем молчит губернатор Карелии

Вершки и корешки Артура Парфенчикова: о чем молчит губернатор Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков развернул небывалую медиа-активность. Вчера он давал пресс-конференцию в информагентстве ТАСС, а сегодня большую (и, скорее всего, проплаченную командой губернатора) статью о его самоназванных успехах публикуют "Ведомости".

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