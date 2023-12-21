Вершки и корешки Артура Парфенчикова: о чем молчит губернатор Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков развернул небывалую медиа-активность. Вчера он давал пресс-конференцию в информагентстве ТАСС, а сегодня большую (и, скорее всего, проплаченную командой губернатора) статью о его самоназванных успехах публикуют "Ведомости".
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